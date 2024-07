Ważą się losy Romanowskiego. Korneluk zapowiada, co go czeka

Przed nami gorący dzień w Sejmie. To właśnie w piątek posłowie mają podjąć decyzję ws. immunitetu posła Suwerennej Polski Marcina Romanowskiego. Zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i zatrzymanie polityka rekomenduje posłom Sejmowa Komisji Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowa. O tym, co czeka byłego ministra jeśli decyzja Sejmu będzie pozytywna mówił na antenie RMF FM neo-Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk.

Korneluk: Będziemy wnioskowali o tymczasowy areszt dla Marcina Romanowskiego

Zapytany o to, kiedy Romanowski może zostać zatrzymany, odparł że w tej sprawie wniosek do sądu złożył prokurator i go zrealizuje.– Ale najpierw czekamy na uchwałę – zastrzegł.

Korneluk poinformował, że później zostanie złożony wniosek o tymczasowe aresztowanie. – O ile dzisiaj Sejm taką uchwałę podejmie – dodał.

Dziennikarz zapytał prokuratora, czy ten obawia się, że poseł może uciec. – Ocena zespołu prokuratorów, zapewniam, profesjonalistów w swoim zawodzie, jest taka, że ten materiał prowadzi do wniosku, że próby mataczenia, utrudniania kontynuowania postępowania ze strony pana posła Romanowskiego wcale nie są iluzoryczne. To są fakty – przekonywał.

Podkreślił, że "decyzję o kształcie postawienia zarzutów podejmował zespół prokuratorów". – Ja podpisałem wniosek, który został przygotowany przez prokuratorów prowadzących śledztwo – dodał Korneluk.

Prokuratura chce postawić Romanowskiemu 11 zarzutów

Postępowanie w sprawie rzekomych nieprawidłowości w wydatkach z Funduszu Sprawiedliwości, za który jako wiceminister sprawiedliwości odpowiadał Marcin Romanowski, prowadzi specjalnie do tego powołany zespół śledczy w Prokuraturze Krajowej.

Według Prokuratury Krajowej istnieje "dostatecznie uzasadnione podejrzenie, że poseł Marcin Romanowski popełnił 11 przestępstw, w tym polegających na udziale w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, a w szczególności poprzez przekraczanie uprawnień i niedopełnienie obowiązków oraz poświadczenie nieprawdy w dokumentach, wyrządzanie szkody w wielkich rozmiarach w mieniu Skarbu Państwa, w celu osiągnięcia korzyści osobistych i majątkowych".

