"To błąd". Jan Olszewski krytykuje Kaczyńskiego

W odpowiedzi na spadające notowania partii rządzącej w związku z dyskusją na temat premii przyznanym ministrom, prezes PiS zapowiedział w ubiegłym tygodniu, że ministrowie zgodzili się na przeznaczenie tych nagród na cele charytatywne. Jarosław Kaczyński poinformował również, że w najbliższym czasie do laski marszałkowskiej trafi projekt ustawy zakładający obniżenie pensji posłów i senatorów o 20 proc.

W rozmowie z "Super Expressem" do decyzji prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego odniósł się były premier Jan Olszewski. – To decyzja chaotyczna. To błąd – ocenił. Jak podkreślił, nagrody dostali nie posłowie i senatorowie, ale ministrowie.

– I to im być może należałoby w tym przypadku obniżyć pensje, ale nie parlamentarzystom. Uposażenia parlamentarzystów nie są głównym problemem w tym zakresie. To niezrozumiała decyzja Jarosława Kaczyńskiego. To bardzo gwałtowna reakcja, według mnie niepotrzebna – mówił dalej były premier.