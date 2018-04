Lubnauer: PiS zdaje sobie sprawę, że przegra wybory samorządowe

Katarzyna Lubnauer przywołała w rozmowie z Robertem Mazurkiem słowa jednego z jej partyjnych kolegów, prawdopodobnie Witolda Zembaczyńskiego, który stwierdził, że jeśli chodzi o walkę z Prawem i Sprawiedliwością, to on może pracować nawet za darmo. Szefowa Nowoczesnej podkreśliła jednak, że jej formacja nie popiera zniesienia uposażenia poselskiego, ponieważ nie chce mieć "dziadowskiego państwa". – Jak rządzący tak mówi, to najczęściej to jest tak, zgodnie z zasadą Urbana, że on się sam wyżywi – mówiła.

– To, że chcą wójtom, burmistrzom i prezydentom (obniżyć - red.) to wynika z faktu, że PiS zdaje sobie sprawę, że przegra te (samorządowe - red.) wybory. Jak przegra, to w sumie jest im wszystko jedno, ile będą dostawać prezydenci i burmistrzowie miast – dodała przewodnicząca Nowoczesnej.

Posłanka pytana była także o zarobki członków rządu. W jej ocenie, powinny one sięgać ok. 20 tys. zł. – Zupełnie poważnie uważam, że powinno być jednak tak, że minister powinien zarabiać mniej więcej tyle, co parlamentarzysta europejski, żeby nie było, jak to ktoś kiedyś żartował, że Waszczykowski ma pecha, bo kazali mu zostać szefem MSZ, a mógł pójść do PE. Nie może być takiej sytuacji. Musi być wiara w to, że mamy jako ministrów najlepszych polityków – tłumaczyła.