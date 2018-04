Tragedia w Lublinie: Były radny PO zamordował rodzinę, a potem popełnił samobójstwo

Tragedia do której doszło w Lublinie wyszła na jaw w miniony piątek. Wtedy to policja otrzymała zgłoszenie od kobiety, która nie mogła skontaktować się ze swoją rodziną. Kobieta przyjechała wraz z mężem do Lublina i nie mogła dostać się do mieszkania, w którym mieszali jej rodzice wraz z młodszą siostrą.

Odkrycie jakiego dokonali funkcjonariusze, było makabryczne. Kiedy weszli do mieszkania ich oczom ukazały się trzy ciała: małżeństwa i ich niepełnosprawnej córki. Ciała kobiet, które jak się okazało nie żyły już kilka dni, leżały na łóżkach. Z kolei ciało mężczyzny znaleziono w przedpokoju. Obok niego zaś leżała broń myśliwska.

Według policji, w mieszkaniu przy ul. Lawinowej doszło do tzw. samobójstwa rozszerzonego - prawdopodobnie mężczyzna najpierw zastrzelił żonę i córkę, później odebrał życie sobie.

Wojciech B. w czasie poprzedniej kadencji był wiceprzewodniczącym rady miasta w Świdniku. Z zawodu był lekarzem rodzinnym i pediatrą. Był też myśliwym i miał pozwolenie na posiadanie broni.