Trzmiel: Opozycji brakuje lidera. Tusk jest lokowaniem nadziei, że może pokonać Kaczyńskiego

Trzmiel został zapytany o powód spadku notowań PiS w ostatnich sondażach. Według niego, to efekt procesu, na który składa się suma małych błędów. – Powodują kumulację i efekt zmęczenia. Tutaj władza popełniła drobne błędy. Kiedy podaje się sumę nagród, to wiadomo, że to na społeczeństwo działa – mówił.

Dziennikarz "Wiadomości" TVP oraz red. naczelny portalu DoRzeczy.pl ocenił również, że opozycji brakuje lidera. – Po stronie PiS jest Jarosław Kaczyńskiego, którego można lubić, albo nie, ale wszyscy wokół niego się skupiają. Schetyna nie jest charyzmatyczny, gwiazda Petru zgasła, Czarzastego nie ma, a liderem nie jest też Mateusz Kijowski – tłumaczył.

– Chciałbym, żeby było tak, że jest ekipa, która bierze odpowiedzialność, bo na razie jest tak, że obrywają politycy, a gro polityki prowadzą urzędnicy. Ci urzędnicy, którzy pilnują, żeby się nie narazić są często lepiej uposażeni, niż ci, którzy prowadzą realną politykę – mówił.