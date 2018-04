MON wycofuje się z projektu Macierewicza. Nie będzie polsko-ukraińskiego śmigłowca

W październiku ubiegłego roku ówczesny minister obrony narodowej Antoni Macierewicz że polskie władze myślą nad tym, by nie opierać się tylko na ofercie zachodnich dostawców sprzętu wojskowego, ale aby rozpocząć wspólną produkcję z Ukrainą. – Od dłuższego czasu, niezależnie od kontraktu na pięćdziesiąt helikopterów, rozmawiamy także z producentami ukraińskimi w perspektywie dalszej przyszłości, by uniezależnić się od innych. Nie ma powodu, dla którego Polska i Ukraina nie miały razem doprowadzić do produkcji takiego środkowoeuropejskiego śmigłowca – mówił. Macierewicz tłumaczył, że współpraca dotyczyłaby produkcji zupełnie nowego modelu helikoptera.

O to, czy Ministerstwo Obrony Narodowej rzeczywiście planuje realizację takiego projektu zapytał w interpelacji poselskiej poseł PO Krzysztof Brejza. Z informacji uzyskanej przez posła wynika, że resort obrony nie planuje działań w tej kwestii.

MON wskazuje, że jakiekolwiek rozmowy i porozumienie między firmami z Ukrainy i Polski w sprawie budowy helikoptera bojowego nie wymagają zgody resortu.