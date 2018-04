Ziemkiewicz: Tusk był zes***y, że trafi do więzienia. Rząd sekundował Putinowi w kłamstwach

Ziemkiewicz ocenił, że całkowita odpowiedzialność za to, że nie poznamy ostatecznego raportu ws. okoliczności tragedii smoleńskiej spoczywa na Donaldzie Tusku i ówczesnym polskim rządzie. – Zaraz po katastrofie prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew sam zaproponował powołanie międzynarodowej komisji do zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej. Informacja o tym wisiała zresztą przez kilka tygodni na stronach polskiego rządu. Tusk był tym, który nie chciał międzynarodowej komisji, by było prowadzone dokładne śledztwo – wyjaśnił.

Publicysta "Do Rzeczy" wyjaśnił, że taka postawa Donalda Tuska wynikała ze strachu przed odpowiedzialnością. – Rząd Tuska robił wszystko, by nie zaglądać do trumien, nie wyjaśniać sprawy. Sekundował w zasadzie Putinowi w jego kłamstwach. Wszystko to w przekonaniu, że jak się zostawi śledztwo Rosjanom, to są oni najbardziej zainteresowani tym, by się oczyścić z jakichkolwiek podejrzeń. Było to kompletne niezrozumienie rosyjskiej duszy i polityki – dodał.

– Jaki może być ostateczny raport, skoro nie ma wraku, szczątków, miejsce katastrofy zaorane, nie można zrobić uczciwych badań. A wszystko, co mamy, to dowody, które Rosjanie nam udostępnili. Tak jak było z tym trotylem – szczątki samolotu z tą substancją przyszły do nas właśnie z Rosji. Jedyną formą poznania prawdy o katastrofie smoleńskiej to dotarcie do archiwów rosyjskiego rządu i rosyjskich służb specjalnych. A z tego co wiem, Rosjanie nawet do akt carskiej Ochrany z XIX wieku dają dostęp bardzo niechętnie. Tym bardziej więc będzie w przypadku materiałów dotyczących Smoleńska – powiedział Ziemkiewicz w wywiadzie dla "SE".