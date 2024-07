Miesiąc działania strefy buforowej. Jest spadek prób przekroczenia granicy

Jak informuje podlaski oddział Straży Granicznej, wprowadzenie strefy buforowej spowodowało spadek prób nielegalnego przekroczenia granicy.

Wyraźny spadek prób przekroczenia granicy

– Mamy spadek o 65 proc. osób, które chciały nielegalnie przekroczyć granice naszego państwa w ciągu czterech tygodni funkcjonowania strefy buforowej – poinformowała rzecznik podlaskiego oddziału Sstraży Granicznej Katarzyna Zdanowicz. W ostatnim miesiącu cudzoziemcy podjęli ponad 1920 prób, a przed wprowadzeniem ograniczeń było ich ponad 5560. – W czerwcu średnia dobowa liczba prób nielegalnego przejścia przez granicę wynosiła 126, a w lipcu jest to 29 – dodała, o czym informuje PolsatNews.pl.

Strefa buforowa nie oznacza zupełnego zamknięcia terenu. – Osoby, które chcą w niej przebywać, mają taką możliwość po uzyskaniu zgody komendanta placówki. Tych zgód w ciągu czterech tygodni wydano 95, z czego 67 dziennikarzom – wyjaśnia Katarzyna Zdanowicz.

Bariera oddzielająca Polskę od Białorusi ma zostać wkrótce zmodernizowana. – Będzie wzmocniona poprzez poziome elementy, które mają spowodować, że będzie nie do przejścia i będzie zabezpieczona przed próbami jej sforsowania – tłumaczyła rzecznik podlaskiej Straży Granicznej.

Rozporządzenie ważne 90 dni

12 czerwca minister spraw wewnętrznych i administracji podpisał rozporządzenie w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi.

Nowe przepisy wprowadzają czasowy zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej. Rozporządzenie będzie obowiązywało przez 90 dni.

"Na podstawie przepisów rozporządzenia strefa obejmie zakazem przebywania długość granicy na odcinku 60,67 km, położonym w zasięgu terytorialnym Placówek Straży Granicznej w Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych oraz Czeremsze. Na odcinku około 44 km obszar objęty zakazem to 200 m od linii granicy państwowej. Natomiast na odcinku około 16 km, położonym w rejonie rezerwatów przyrody, strefa będzie szersza i wyniesie około 2 km. Obszar strefy objętej zakazem nie obejmuje, co do zasady, miejscowości i szlaków turystycznych, tak aby skutki wprowadzonych ograniczeń były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, turystów czy innych podmiotów prowadzących działalność zawodową" – czytamy w rozporządzeniu.

Czytaj też:

Tak migranci próbowali przekroczyć granicę. SG opublikowała nagranieCzytaj też:

Polska poprosi o wsparcie zagraniczną policję. Chodzi o ochronę granicy