Lisicki: Pozycja Tuska wynika z tego, że go nie ma

Paweł Lisicki ocenił, że ten sam mechanizm, który można obserwować w przypadku Donalda Tuska, był już wykorzystywany w USA z Donaldem Trumpem. – Atakowano go ze wszystkich stron i mówiono, że jest zagrożeniem dla tego, co jest. Jeżeli w mediach publicznych głównym wrogiem jest Tusk, to obywatel patrzy na to tak, że to jest ktoś, kogo boi się Kaczyński. Cały anty-PiS, który nienawidzi Jarosława Kaczyńskiego, pokazuje, że to jest ktoś, na kogo będzie głosować. Ludzie niezadowoleni z jakiejś sytuacji szukają kogoś, kto byłby dla nich dobrym instrumentem – stwierdził.

