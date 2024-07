Prostota konstrukcji

W czasie komisji sejmowej do spraw wiz posłanka Trzeciej Drogi Aleksandra Leo, zwracając się do przesłuchiwanego świadka Daniela Obajtka, powiedziała: „Dziwi mnie, że pan chojraczy w mediach społecznościowych, błaznuje na komisji. Może pan do woli szczerzyć te swoje słynne, sztuczne zęby”. Stop. Ale to bynajmniej nie wszystko, na co pozwoliła sobie ta pani: „Ja na pana miejscu przeklinałabym dzień, w którym opuścił pan Pcim”. Stop. Z dostępnych mi informacji wynika, że Niedokrzesana Olka nie prowadzi meliny na Bałutach i na Grochowie, do tej pory nie była też notowana za kieszonkowe kradzieże w metrze i spożywanie wina w miejscu publicznym (chyba że źle sprawdziłem). Stop. Proste konstrukcje robią u Hołowni za elitę...