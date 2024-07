Odwiedzanie w szpitalu

Moim zdaniem to uchylenie drzwi i lewa noga tam wetknięta będzie się rozpychać. No bo jak przyznamy nowy status związkom partnerskim, to okaże się, że to to samo, co bezpłodne rodziny tradycyjne. A im umożliwia się przecież adopcję. A takie „inne” traktowanie związków partnerskich to byłaby przecież dyskryminacja. Wszędzie, gdzie dopuszczono najpierw związki partnerskie, potem małżeństwa jednopłciowe, kończyło się prawem do adopcji. Nie wiem, dlaczego akurat u nas miałoby być inaczej? I żaden artykuł 18 konstytucji nas przed tym nie uchroni, wystarczy jedynie uznać taki związek partnerski za „rodzinę”, a ta wcale nie musi mieć dzieci ani mieć zalegalizowanej formuły, by podlegać ochronie państwa.