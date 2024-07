Obrońca ks. Olszewskiego: Szef ABW przyznał się do naruszenia praw człowieka

Pod koniec czerwca Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o przedłużeniu tymczasowego aresztu dla ks. Michała Olszewskiego, szefa fundacji Profeto. Areszt zastosowano w związku z działaniami prokuratury wobec Funduszu Sprawiedliwości.

Po ukazaniu się listu ks. Michała Olszewskiego, w którym zdradza szczegóły swojego zatrzymania, Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i komendanta stołecznego policji o wyjaśnienia.

Niewygodne pytania

W sprawie tej list do szefa resortu sprawiedliwości napisał mec. Michał Skwarzyński, jeden z dwóch pełnomocników księdza, o czym informuje portal Niezalezna.pl. W liście pada wiele niewygodnych pytań. Mecenas Skwarzyński zaznacza, że w wydanym oświadczeniu szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ten przyznał się do zachowań naruszających Europejską Konwencję Praw Człowieka.

Wątpliwości dotyczą m.in. sposobu zatrzymania i przewiezienia księdza Olszewskiego:

"Czy prawidłowe jest poinformowanie obrońcy K. Wąsowskiego o miejscu zatrzymania klienta w Małopolsce, bowiem Szef ABW nie zaprzeczył takiej okoliczności? Czy brak obrońcy i podpisu zatrzymanego w protokołach pozwala na stwierdzenie, że zatrzymany nie zgłaszał zastrzeżeń czy oznacza, że bał się zgłosić zastrzeżenia bez obrońcy? Czy były przesłanki do stosowania kajdanek przez cały dzień? W punktach 5, 9 i 10 Szef ABW stwierdza, że w dniu 26 marca 2024 r. Michał O. był w dyspozycji ABW od 6.05 do 21.00. Według Szefa ABW podejrzany miał swoje kanapki i suszone banany i butelkę wody, następnie na stacji Orlen jadł przekąski i pił kawę. Czy w dniu 27 marca 2024 r. Michał O. Otrzymał jakichkolwiek wyżywienie ze strony ABW czy Policji lub Prokuratury? Czy zatrzymanie się dopiero na stacji Orlen z pominięciem MOP z uwagi na konieczność tankowania – Ust. 1 pkt. 8 oświadczenia Szefa ABW z dnia 12 lipca 2024 r. stanowi naruszenie prawa do skorzystania z toalety, bowiem nie może być ono determinowane tankowaniem auta?" – czytamy w liście.

Jaka jest rola premiera?

Kolejne pytania dotyczą m.in. kwestii powiązania zatrzymania ze sprawami politycznymi.

"Czy Pana zdaniem zgodne z prawem europejskim jest, przesądzanie przez premiera rządu, Prokuraturę Krajową, Ministerstwo Sprawiedliwości winy osób podejrzewanych w tzw. sprawie Funduszu Sprawiedliwości? Czy prawdą jest stwierdzenie oświadczenia Ministerstwa Sprawiedliwości z 1 lipca 2024 roku, gdzie sugeruje się, że zatrzymanie ks. Olszewskiego było przeprowadzone prawidłowo i brak jest na nie zażalenia? […] Na czyje polecenie zamieszczono na stronie MS nieprawdziwą informację i kiedy zostanie ona sprostowana?" – pisze mecenas.

