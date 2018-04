Timmermans: Jestem tu po to, żeby kontynuować dialog

Dzisiejsza wizyta Fransa Timmermansa w Warszawie związana jest dialogiem między polskimi władzami a Komisją Europejską ws. sytuacji Trybunału Konstytucyjnego oraz ustaw dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej rozmawiał m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim, prezes TK Julią Przyłębską i szefem MSZ Jackiem Czaputowiczem.

– Mieliśmy bardzo intensywny dialog przez ostatnie miesiące w związku z dyskusjami nt. praworządności. Dzisiaj jestem tu po to, żeby kontynuować dialog – mówił Timmermans, na wspólnej konferencji prasowej z szefem polskiego MSZ.

– Przez zbyt długi czas nie mieliśmy dialogu, wymienialiśmy tylko listy i pisma, i zmiana w rządzie doprowadziła również do zmiany w klimacie naszych relacji. Chociaż nie zgadzamy się od razu co do wszystkiego, mamy szczery i otwarty dialog na wszystkie interesujące nas sprawy – mówił dalej polityk.

Timmermans podkreślił, że dla Komisji Europejskiej ważne jest wypracowanie rozwiązanie dla problemów, które jeszcze istnieją. – Z radością witam otwartość rządu na dialog (...) Mam nadzieję, że uda nam się rozwiązać kwestię praworządności i zewrzeć szeregi również w innych kwestiach – dodał wiceprzewodniczący KE.