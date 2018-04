Miller: Zamachu nie było. Oskarżanie Tuska działa przeciw naszemu krajowi

– Mam nadzieje, że Ci, którzy opowiadają brednie o przyczynach katastrofy, to po prostu nie wiedzą, co mówią. Bo, jeżeli to robią świadomie, to jest to nieludzkie. Nie schodźmy do poziomu wojny politycznej, która jest prowadzona kosztem tych ludzi. Tak nie wolno – powiedział Miller, odnosząc się m. in. do zarzutów Antoniego Macierewicza, wobec prowadzonego przez Komisję Badania Wypadków Lotniczych śledztwa ws. przyczyn katastrofy.

– To, co było na początku – przyjeżdżam do komisji rosyjskiej i pani Anodina mnie pyta: mieliśmy tutaj mgłę sztuczną. A może nam powiecie, jak myśmy to zrobili? Do tego popatrzcie, jak rozległy teren Rosji był pod tą mgłą. I tego typu może nie złośliwości, ale trudne wypowiedzi. Nie byłoby ich, gdyby nie publiczne słowa niektórych polityków – stwierdził Miller.

Nawiązał także do zrzucania odpowiedzialności w kontekście katastrofy na Donalda Tuska: – Wydaje mi się, że oskarżanie Donalda Tuska jest nie tylko bezpodstawne, ale znowu działa przeciwko naszemu krajowi. Donald Tusk był premierem. Premierem, który walczy z silnym partnerem. Proszę sprawdzić, czy kiedykolwiek Armia Czerwona przyznała się do jakiegokolwiek błędu w działaniach swoich żołnierzy. A w Smoleńsku przyznali się do tego, że postępowanie służby obsługującej lotnisko przy lądowaniu nie było bezbłędne. Przyznali się, że część aparatury nie zarejestrowała wszystkiego, co powinno być zarejestrowane.

