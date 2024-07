Wojciech Cejrowski korespondencja z USA | Polska ma do UE podejście takie, jak żona do męża, który ją bije, traktuje jak śmiecia, a ona mimo to nie ma zamiaru ani sama odejść, ani wywalić bydlaka za drzwi. Chcesz tak żyć? Naprawdę? Czy o to ci chodziło, gdy głosowałeś za wejściem Polski do UE?

Od przyszłego roku wchodzi w UE podatek od domowych ciast sprzedawanych na kiermaszach szkolnych i w przedszkolach. Gdy matki w jakiejś szkole zorganizują zbiórkę funduszy na nowe piłki i w tym celu przyniosą serniki własnej roboty, to potem będą musiały zapłacić podatek od każdego sprzedanego na kiermaszu sernika. Chcesz tak żyć? Już żyjesz! Straż miejska w Gliwicach przegoniła dzieci sprzedające lemoniadę „bez odpowiednich zezwoleń”. Chcesz tak żyć, że na sprzedaż lemoniady dziecko musi uzyskać zezwolenie? *** Ministerstwo Edukacji rozważa ZAKAZ wyjazdów rodziców z własnymi dziećmi w trakcie roku szkolnego. Bo twoje dzieci nie są twoje, tylko ich. Własność państwowa. Ty masz realizować obowiązek szkolny, więc gdybyś chciał wyjechać w miesiącach zakazanych, to będą zatrzymania na granicy oraz kary i grzywny. Przez 10 miesięcy w roku nie będzie się wolno meldować z dziećmi w hotelu ani pensjonacie. Policja będzie urządzać łapanki na plażach, nad jeziorami i w górach, gdy wykryje obecność dziecka z mamą lub tatą poza dozwolonym okresem wakacji i ferii. Chcesz tak żyć?