Andrzej Duda miał być na pokładzie TU-154M. "Prezydent zwolnił go z lotu"

Na pokładzie samolotu miał być także obecny prezydent RP, a wówczas podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, Andrzej Duda. Dlaczego nie poleciał do Smoleńska? Całą sytuację w swojej książce pt. "Od dyktatury do demokracji. I z powrotem" opisał prof. Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego.

9 kwietnia 2010 roku zorganizowano konferencję na warszawskiej Akademii Leona Kuźmińskiego. Uczestnikami byli właśnie m. in. prof. Zoll oraz Andrzej Duda. Po tej konferencji były prezes TK załapał się na ostatni pociąg do Krakowa. Na peronie czekał także Andrzej Duda. – Spytałem go nawet, czy nie leci rano do Smoleńska. Powiedział, że rozchorowała się jego córka i prezydent zwolnił go z tego lotu – dodaje Zoll.