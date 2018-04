Czaputowicz o negocjacjach z KE: Dyskutujemy, ale będziemy bronić istoty reformy

W poniedziałek do Polski przyjechał wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Spotkał się m. in. z premierem Mateuszem Morawieckim oraz ministrem spraw zagranicznych. Celem wizyty był dialog na temat porozumienia wokół reformy wymiaru sprawiedliwości.

– Pokazaliśmy, że nasz system jest spójny, że ma rozwiązania, które występują w innych państwach UE. Dyskutujemy o pewnych szczegółach, ale będziemy bronić istoty reformy tego systemu – wskazał minister Jacek Czaputowicz odnosząc się do spotkania z Fransem Timmermansem.

Jacek Czaputowicz zaznaczył, że wiceszef KE mówi m. in. o Sądzie Najwyższym: – Pan przewodniczący Timmermans mówił, że ci sędziowie [Sądu Najwyższego], którzy będą składać wniosek [o przedłużenie możliwości pracy], chcą być w postawie bez przymusu, nie chcą prosić, chcą, żeby to nie był akt wobec prezydenta. Trzeba by znaleźć formułę bardziej neutralną, więc tutaj są rozwiązania możliwe, które wyjdą naprzeciw, bo przecież chodzi o to, żeby wszystkie osoby, w tym sędziowie, żeby nie urazić ich godności, a z tego, co zrozumiałem, niektórym przeszkadza to, że muszą prosić o coś prezydenta.

Szef polskiej dyplomacji w rozmowie na antenie Polsat News wskazał, że trzeba znaleźć "pakiet" rozwiązań do zaakceptowania dla wszystkich. –Trzeba znaleźć jakiś pakiet i być może ten pakiet będzie do zaakceptowania po stronie polskiej tak, że nie zburzy całości systemu, który już funkcjonuje – powiedział Czaputowicz.