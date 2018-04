Osiem lat czekania na godność

Ten krzyż to apel harcerek i harcerzy do władz i społeczeństwa o zbudowanie tutaj pomnika w hołdzie tragicznie zmarłym 10.04.2010 w drodze do Katynia, dla upamiętnienia dni żałoby, która zjednoczyła nas ponad wszelkimi podziałami” – ten napis widniał na drewnianym krzyżu ustawionym osiem lat temu przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu. Dawno już nie ma krzyża, harcerze podzielili się w kwestii jego przeniesienia do kościoła św. Anny, a zjednoczenie ponad podziałami po tragedii pękło po paru dniach.