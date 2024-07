"Ostatnie Pokolenie" atakuje rząd Tuska. "Okazują nam pogardę"

Do blokady doszło w centrum Warszawy około godziny 8 rano. – Grupa kilkunastu osób próbowała zablokować pas ruchu na ul. Jana Pawła II na wysokości skrzyżowania z ul. Złotą. Będziemy kierować wnioski o ukaranie protestujących – mówiła polsatnews.pl nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV. Policja usunęła blokujących, trasa około godziny 9 została odblokowana.

Trzeci tydzień akcji

"Rozpoczął się trzeci tydzień akcji obywatelskiego oporu. Kryzys klimatyczny jest nadal aktywnie napędzany przez nasze władze. Domagamy się od nich adekwatnego działania, rozwijania transportu zbiorowego zamiast autostrad" – czytamy w postach udostępnionych przez "Ostatnie Pokolenie" na portalu społecznościowym X.

"Świat współczesny popiera ochronę środowiska, ale nie rozumie, że głęboką przyczyną wszelkich zamachów na przyrodę jest nieład moralny i pogarda jaką człowiek żywi dla człowieka. Rząd okazuje nam pogardę dążąc do katastrofy klimatycznej i ignorując wszystkie dotychczasowe formy protestu obywatelskiego" – piszą aktywiści pod postem zawierających zdjęcie wynoszonego przez policję mężczyzny.

Nerwowe reakcje kierowców

To nie pierwsza tego typu akcja zorganizowana przez "Ostatnie Pokolenie". Wcześniej aktywiści zablokowali Wisłostradę. Z kolei tydzień temu doszło do blokady ulicy Czerniakowskiej. Blokujący zostali bardzo ostro potraktowani przez kierowców. Część kierowców wysiadła z samochodów. Doszło do awantury, szarpania "aktywistów" za włosy czy oplucia. Na nagraniu, które udostępniło "Ostatnie Pokolenie" na platformie X, widać, jak jeden z kierowców spryskał "aktywistów" pianą z gaśnicy. Inny miał użyć gazu pieprzowego. – Pasożyty pier******, do roboty! – krzyknął do protestujących jeden z kierowców. Na miejscu interweniowała policja.

"Ostatnie Pokolenie" wystosowało także do mediów oświadczenie, w którym napisano, że "organizacja przystępuje do kolejnej serii protestów, ponieważ rząd planuje dalszą rozbudowę autostrad i dróg ekspresowych".

