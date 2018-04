Gargas: Dzisiaj dochodzenie do prawdy jest prostsze

Gargas przypomniała, że na początku trudno było wydobyć nawet podstawowe fakty. – Nawet to, o której godzinie doszło do katastrofy. Podał ją Donald Tusk na konferencji 18 dni później – mówiła.

– Dzisiaj dochodzenie do prawdy jest prostsze, niż gdyby nie było zespołu parlamentarnego i Antoniego Macierewicza. Jak zachowała się ekipa Tuska? W pierwszych dniach po katastrofie naprawdę wszystko było możliwe. Wmawianie nam, że śledztwo musiało być oddane w ręce Rosjanom, to nie jest prawda. Gdyby Polska wysłała określone grupy specjalistów, gdyby jechały tam ekipy, ale kilkaset osób, czy więcej, to inaczej ta sytuacja by wyglądała – powiedziała Gargas.

– Dochodzenie do prawdy będzie trwało jeszcze bardzo długo. O tyle się zmieniła sytuacja, że teraz prawidłowo funkcjonują zarówno prokuratura, jak i podkomisja smoleńska, która bada katastrofę. Oczywiście te instytucje są w gorszej sytuacji teraz, niż po 10 kwietnia, kiedy właściwie strona polska mogła wszystko, mogli przyjechać do Smoleńska z setkami specjalistów, funkcjonariuszy, ale przede wszystkim specjalna ekipa mogła pojechać do Moskwy, gdzie rodziny ofiar starły się z machiną biurokracji i znieczulicy ze strony Rosjan, a być może pod tą biurokracją i znieczulicą kryło się coś innego, sądząc po pytaniach jakie zadawano rodzinom – mówiła z kolei na antenie RDC w rozmowie z Antonim Trzmielem.

