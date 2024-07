Jest komunikat prokuratury ws. zatrzymania Romanowskiego

Jako pierwszy o zatrzymaniu Marcina Romanowskiego poinformował jego pełnomocnik mecenas Bartosz Lewandowski. Niedługo później komunikat w tej sprawie opublikowała Prokuratura Krajowa, która potwierdziła informację podaną przez adwokata.

Marcin Romanowski zatrzymany przez ABW. Prokuratura potwierdza

"Poseł Marcin Romanowski został dziś zatrzymany na polecenie prokuratora prowadzącego śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Zostanie doprowadzony do Prokuratury Krajowej celem przeprowadzenia z jego udziałem czynności w charakterze podejrzanego" – czytamy.

W komunikacie PK nawiązała do ubiegłotygodniowej decyzji Sejmu o wyrażeniu zgody na pociągnięcie Marcina Romanowskiego do odpowiedzialności karnej, a także jego zatrzymania i aresztowania. Jak podkreślono, niezwłocznie po otrzymaniu od Sejmu dokumentacji w tej sprawie prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu posłowi zarzutów, a następnie postanowienie o jego zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu do siedziby Prokuratury Krajowej.

"W wykonaniu ww. postanowienia funkcjonariusze ABW dokonali dziś zatrzymania Marcina Romanowskiego" – przekazano.

Były wiceminister usłyszy zarzuty. Zostanie też przesłuchany

Konieczność zatrzymania parlamentarzysty Prokuratura tłumaczy "uzasadnioną obawą bezprawnego utrudniania postępowania", a także potrzebą "niezwłocznego zastosowania środka zapobiegawczego". Przypomnijmy, iż o tym, że śledczy będą wnioskować o tymczasowe aresztowanie posła informował w ubiegłym tygodniu neo-prokurator krajowy Dariusz Korneluk.

"Po doprowadzeniu Marcina Romanowskiego do Prokuratury Krajowej prokurator przedstawi mu zarzuty i przesłucha go w charakterze podejrzanego" – czytamy w komunikacie PK.

