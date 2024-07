Bodnar chce dyscyplinarki dla Sopińskiego

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało w komunikacie, że minister Adam Bodnar polecił Rzecznikowi Dyscyplinarnemu przy Ministrze Nauki rozpoczęcie prowadzenia sprawy dyscyplinarnej w związku z aktywnością polityczną Rektora-Komendanta dr. Michała Sopińskiego.

"Apolityczność służb mundurowych stanowi jeden z fundamentów demokratycznego państwa prawa i warunek budowania społecznego zaufania do formacji, które odpowiadają za porządek i bezpieczeństwo w państwie. Apolityczność jest zasadą prawną i etyczną, która zobowiązuje osoby sprawujące określone funkcje publiczne lub wykonujące określony zawód do nieangażowania się w jakąkolwiek działalność polityczną, niemanifestowania publicznie poglądów politycznych i niekierowania się przy wykonywaniu obowiązków służbowych własnymi przekonaniami politycznymi. W żadnej mierze nie może być utożsamiana z zakazem posiadania prywatnych poglądów politycznych ani z zakazem korzystania z konstytucyjnych wolności (takich jak wolność słowa) i praw politycznych" – czytamy w komunikacie.

Podkreślono, że "na władzach uczelni Służby Więziennej spoczywa prawny obowiązek zachowania apolityczności. W szczególności dotyczy on nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję Rektora-Komendanta uczelni, któremu ustawodawca powierzył szczególną rolę podmiotu odpowiedzialnego za reprezentowanie uczelni (rektor jest umocowany do wyrażania stanowiska uczelni i uosabia jej majestat), zarządzanie uczelnią oraz zapewnianie w uczelni poszanowania wolności słowa, nauczania, badań naukowych, ogłaszania ich wyników, a także debaty akademickiej organizowanej przez członków wspólnoty uczelni z zachowaniem zasad pluralizmu światopoglądowego i przepisów porządkowych uczelni".

Bodnar: Sopiński angażował się w walkę polityczną

Według Bodnara, Sopiński złamał te zasady. "Mając na uwadze przytoczone regulacje i obowiązujące w środowisku akademickim zasady etyczne oraz uznając, że obecny Rektor-Komendant Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Pan dr Michał Sopiński sprzeniewierzył się zasadzie apolityczności, Minister Sprawiedliwości w dniu 20 maja 2024 r., w oparciu o przepis art. 457 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) polecił Rzecznikowi Dyscyplinarnemu przy Ministrze Nauki rozpoczęcie prowadzenia sprawy dyscyplinarnej w związku z aktywnością polityczną Rektora-Komendanta" – czytamy.

O co dokładnie chodzi? Minister przekonuje, że "w okresie od dnia 25 marca 2023 r. do dnia 24 kwietnia 2024 r., Pan dr Michał Sopiński pełniąc funkcję Rektora-Komendanta uczelni Służby Więziennej, posiadającej status uczelni służb państwowych, wbrew ustawowemu obowiązkowi zachowania apolityczności oraz z naruszeniem standardów etycznych i dobrych obyczajów w funkcjonowaniu uczelni wyższej i społeczności akademickiej, w związku ze swoją aktywnością w mediach społecznościowych i charakterem publikowanych w nich treści, w sposób systematyczny i demonstracyjny angażował się w bieżącą walkę polityczną, manifestował wsparcie dla konkretnej partii politycznej i konkretnego obozu politycznego oraz wykorzystywał powierzoną mu wysoką funkcję kierowniczą w polskim szkolnictwie wyższym do politycznej autopromocji, budowania politycznej pozycji i zdobywania społecznego poparcia dla celów politycznych, czym uchybił godności zawodu nauczyciela akademickiego".

Problemem są także wpisy w mediach społecznościowych. Resort wskazuje, że "w maju 2023 r., przekraczając granice swobody wypowiedzi i tolerancji akademickiej oraz naruszając elementarne normy etyczne obowiązujące w środowisku naukowym, zamieścił na prowadzonym przez siebie profilu w serwisie społecznościowym X wpis nawołujący do upokarzania i stosowania przemocy fizycznej ('golenia głów') oraz wyrządzenia krzywdy społecznej (pozbawienia obywatelstwa i tytułów naukowych) prof. Janowi Grabowskiemu (współzałożycielowi Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk) i prof. Barbarze Engelking (kierownikowi tego Centrum) w związku z ich wypowiedziami na temat wyników prowadzonych przez nich od lat badań naukowych nad Zagładą, czym uchybił godności zawodu nauczyciela akademickiego".

Zgodnie z obowiązującą procedurą rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania polecenia organu, który go powołał, lub powzięcia w inny sposób informacji o popełnieniu czynu mającego znamiona przewinienia dyscyplinarnego.

Czytaj też:

Bodnar gotowy "pomóc" PKW w odebraniu PiS milionów złotychCzytaj też:

"Bodnar przeprowadza bezprecedensowy zamach na niezawisłość sędziów"