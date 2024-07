Ziobro zwrócił się do Tuska: Premierze, jesteś opętany zemstą

W poniedziałek ok. godz. 14 doszło do zatrzymania byłego wiceministra sprawiedliwości, obecnie posła Suwerennej Polski Marcina Romanowskiego. Zakuty w kajdanki polityk został wyprowadzony z mieszkania przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i grupę policjantów.

Sprawa jest opisywana i komentowana w mediach. Do sprawy odniósł się za pośrednictwem X były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Polityk w swoim wpisie oznaczył Donalda Tuska i to właśnie do premiera skierował swoje słowa.

Ziobro zwrócił się do Tuska. "Jesteś opętany zemstą"

"Premierze Donaldzie Tusk! Tobie nie na prawdzie zależy, ale na całkowitym zniszczeniu opozycji. Jesteś opętany zemstą i sięgniesz po każdą niegodziwość, złamiesz każde prawo, by tej zemsty spróbować dokonać. Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski to kolejna ofiara Twojego reżimu #Koalicja13grudnia. Po uchyleniu immunitetu zgłosił się do prokuratury, by przedstawić wyjaśnienia i dowody, ale śledczy nie chcieli z nim rozmawiać. Dzisiaj wysłałeś uzbrojonych agentów, by go spektakularnie zatrzymać. Nigdzie się nie ukrywał, nie uciekał. Zrobiłeś to tylko po to, by Twoje rządowe media miały co pokazywać. Byś znów mógł uruchomić całą machinę nienawiści i szczucia. Przyjdzie taka chwila, że za wszystkie swoje przestępstwa odpowiesz. To kwestia czasu".

Były wiceminister Marcin Romanowski usłyszy zarzuty. Zostanie też przesłuchany

Konieczność zatrzymania parlamentarzysty Prokuratura tłumaczy "uzasadnioną obawą bezprawnego utrudniania postępowania", a także potrzebą "niezwłocznego zastosowania środka zapobiegawczego".

Postępowanie w sprawie rzekomych nieprawidłowości w wydatkach z Funduszu Sprawiedliwości, za który jako wiceminister sprawiedliwości odpowiadał Marcin Romanowski, prowadzi specjalnie do tego powołany zespół śledczy w Prokuraturze Krajowej. Według śledczych, istnieje dostatecznie uzasadnione podejrzenie, że poseł Marcin Romanowski popełnił 11 przestępstw.

Wywiad z Pawłem Lisickim

O polityce prowadzonej przez Donalda Tuska mówił w wywiadzie najnowszym wywiadzie dla PRZEkanału redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki. Według niego, działania premiera mogą doprowadzić do wojny domowej.

