Komorowski wezwany do prokuratury. Będzie przesłuchiwany ws. katastrofy smoleńskiej

Informacje tę podało na Twitterze Polskie Radio 24, które powołuje się na Polską Agencję Prasową.

Doniesienia te potwierdził w rozmowie z Polsat News sam Bronisław Komorowski. Były prezydent ma stawić się w prokuraturze za 2 dni. – Do dzisiaj trwają straszne oskarżenia o zdradę, zamach, spisek przeciwko prezydentowi. Są do tej pory ścigani po prokuraturach politycy poprzedniej ekipy. Ja też się wybieram w najbliższym czasie do prokuratury. To (...) dramatyczny dysonans w stosunku do wspólnotowego przeżywania żałoby – mówił Komorowski.