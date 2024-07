Ogromny pożar nad Bałtykiem. Palą się pawilony handlowe

W nadmorskiej miejscowości płonie pawilon handlowy, w którym znajdują się m.in. lokale gastronomiczne i usługowe. Ogień został opanowany, jednak dogaszanie pożaru może potrwać jeszcze wiele godzin.

W wyniku pożaru jedna osoba została poparzona. Na miejsce zdarzenia zadysponowano osiem zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Jak poinformował portal nadmorski24.pl, na miejscu działają także policjanci, którzy zabezpieczają teren na czas trwania akcji gaśniczej. Służby apelują o zachowanie bezpiecznej odległości.

Pożar hali w Gdańsku

W niedzielę wybuchł gigantyczny pożar przy ulicy Oliwskiej w Gdańsku Nowym Porcie. Ogień dotarł do miejsca, w którym składowano 150 palet zawierających prawdopodobnie olej. Zawaleniu uległ częściowo dach hali. Jak podała Straż Pożarna, łączna powierzchnia pożaru to około 6,5 tys. metrów kwadratowych.

Przy gaszeniu pracowało ponad 60 strażaków z Trójmiasta i okolicznych komend, dodatkowo statki gaśnicze firmy "WUŻ" Port and Maritime Services i Kapitan Poinc Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Czy mógł to być akt dywersji? – Od pewnego czasu nigdy nie wykluczamy takiego wątku. Z rutyny włącza się ABW w różne działania. W to też się włączyła. Tak jak i w przypadku poprzednich sytuacji trwają postępowania, działania, staramy się te informacje chronić. Akty dywersji były planowane i były próby przeprowadzenia ich na terytorium Polski. Każdy bardziej spektakularny pożar jest przedmiotem analizy, jeśli tylko jest cień podejrzenia, że nie jest to przyczyna rutynowa – tłumaczył w rozmowie z "Rzeczpospolitą" minister spraw wewnętrznych i administracji oraz koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

"Uwaga! Nie korzystaj z kąpieli wodnych na terenie plaży w Gdańsku Brzeźnie z uwagi na możliwe zanieczyszczenie wody, w związku z pożarem w porcie" – alert RCB o tej treści został wysłany do odbiorców w Gdańsku. Wprowadzono też zakaz kąpieli na odcinku od Nowego Portu do Brzeźna.

