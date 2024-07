"Zatrzymanie sprzeczne z prawem". Będzie interwencja Rady Europy ws. Romanowskiego

Informację w tej sprawie Arkadiusz Mularczyk przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Sekretarz Generalna Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy poinformowała mnie, że Rada Europy wystąpi do Marszałka Sejmu Szymona Hołowni ws. sprzecznego z prawem zatrzymania Marcina Romanowskiego, bez zgody tej instytucji, zatrzymanie posła – członka ZPRE nie jest możliwe – poinformował we wtorek Arkadiusz Mularczyk z Suwerennej Polski.

twitter

Zatrzymanie Marcina Romanowskiego. Będzie oficjalne zawiadomienie Rady Europy

Wcześniej formalne zawiadomienie Rady Europy w tej sprawie zapowiedział adwokat parlamentarzysty mec. Bartosz Lewandowski.

– Nieoficjalne informacje są takie, że istnieje duże zaniepokojenie tą sytuacją. Po prostu doszło do pogwałcenia rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego i aktów prawnych w tym zakresie, które wprost wskazują, że nie można sobie po prostu wybierać ot tak czy ta ochrona przysługuje czy nie – powiedział pełnomocnik Romanowskiego.

twitter

Drugi immunitet Romanowskiego

Przypomnijmy, że do zatrzymania byłego wiceministra sprawiedliwości, obecnie posła Suwerennej Polski Marcina Romanowskiego doszło w poniedziałek ok. godz. 14. Zakuty w kajdanki polityk został wyprowadzony z mieszkania przez zamaskowanych funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i grupę policjantów. Nieoczekiwany zwrot w sprawie nastąpił po wpisie pełnomocnika parlamentarzysty mecenasa Bartosza Lewandowskiego, który poinformował, że "z chwilą założenia kajdanek posłowi Marcinowi Romanowskiemu i jego zatrzymania doszło do rażącego naruszenia prawa i pogwałcenia prawa międzynarodowego". Wyjaśnił, że polityk ma drugi immunitet wynikający z członkostwa w delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Czytaj też:

Burza wokół immunitetu Romanowskiego. Jest opinia ekspertaCzytaj też:

"Do końca życia nie wyjdą z więzienia". Jaki ostro o "Bodnarowcach"Czytaj też:

Drugi immunitet Romanowskiego. Prokuratura zabiera głos