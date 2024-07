Jest wniosek o areszt dla Romanowskiego

O kolejnym ruchu prokuratury ws. Marcina Romanowskiego jako pierwszy poinformował reporter "Superwizjera" TVN i tvn24.pl Maciej Duda. Później potwierdził tę informację rzecznik Prokuratury Krajowej.

Prokuratura wnioskuje o areszt dla Marcina Romanowskiego

Jak przekazano, we wtorek do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa został skierowany wniosek o tymczasowy areszt dla posła Suwerennej Polski.

Wcześniej, we wtorek rano, takich krok zapowiadał na antenie Polsat News neo-prokurator krajowy Dariusz Korneluk. – Prokuratorzy powiadomili mnie, że będą kierowali w dniu dzisiejszym wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego, w postaci tymczasowego aresztowania wobec pana posła na trzy miesiące – mówił prokurator.

Zatrzymanie Romanowskiego sprzeczne z prawem. Będzie interwencja Rady Europy

Na chwilę przed podaniem tej informacji Arkadiusz Mularczyk z Suwerennej Polski przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że w sprawie zatrzymania Romanowskiego planowana jest interwencja Rady Europy.

Sekretarz Generalna Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy poinformowała mnie, że Rada Europy wystąpi do Marszałka Sejmu Szymona Hołowni ws. sprzecznego z prawem zatrzymania Marcina Romanowskiego, bez zgody tej instytucji, zatrzymanie posła – członka ZPRE nie jest możliwe – poinformował na platformie X polityk.

Przypomnijmy, że do zatrzymania byłego wiceministra sprawiedliwości, obecnie posła Suwerennej Polski Marcina Romanowskiego doszło w poniedziałek ok. godz. 14. Zakuty w kajdanki polityk został wyprowadzony z mieszkania przez zamaskowanych funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i grupę policjantów. Czynności w siedzibie Prokuratury Krajowej trwały do późnych godzin wieczornych. Romanowski złożył obszerne wyjaśnienia i przedstawiono mu 11 zarzutów związanych z rzekomymi nieprawidłowościami przy wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Parlamentarzysta odmówił jednak podpisania protokołu, uznając te działania jako nieskuteczne z uwagi na chroniący go immunitet.

