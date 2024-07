"To dowód na ręczne sterowanie prokuraturą". Szokujące ustalenia ws. Romanowskiego

Były wiceminister sprawiedliwości, obecnie poseł Suwerennej Polski Sebastian Kaleta przekazał we wtorek nowe informacje ws. śledztwa dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości, które uzyskał w czasie interwencji poselskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Sebastian Kaleta: Opinie ws. Romanowskiego powstały w Ministerstwie Sprawiedliwości

W obszernym wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych polityk przypomniał poniedziałkowe oświadczenie Prokuratury Krajowej, w którym poinformowano, że śledczy dysponują dwiema opiniami, w myśl których immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nie wyłączał możliwości zatrzymania i postawienia zarzutów posłowi Marcinowi Romanowskiemu oraz nie wyłącza również możliwości jego tymczasowego aresztowania.

"Ustaliłem dzisiaj szokujące fakty podczas interwencji poselskiej w MS. Otóż wskazane opinie nie powstały w prokuraturze, ani nawet na jej zlecenie. Opinie zostały sporządzone na zlecenie MS, w imieniu którego działał polityk, Arkadiusz Myrcha" – przekazał Kaleta.

Co więcej, podkreślił poseł, osobiście nadzorował on proces zamawiania i odbierania opinii, ponieważ żaden z dyrektorów z resortu nie dysponował nimi. "Dopiero wskutek mojej interwencji i żądania wydania kopii opinii, minister przekazał je urzędnikom. Jednak wcześniej jak poinformowała sama prokuratura, przekazał je tam" – czytamy.

"Niedopuszczalna ingerencja w postępowanie przygotowawcze"

Według polityka, jest to jednoznaczne z tym, że śledztwo ws. Funduszu Sprawiedliwości jest pilotowane nie przez prokuratorów, ale z tylnego siedzenia przez polityków. "Jest to niedopuszczalna ingerencja w postępowanie przygotowawcze, nacisk na prokuratorów by działali pod dyktando ekipy Tuska" – wskazał.

Z informacji uzyskanych przez Kaletę w Ministerstwie Sprawiedliwości wynika, że opinie zostały sporządzone przez dr hab. Joannę Juchniewicz oraz dra hab. Andrzeja Jackiewicza. Jak zaznaczył parlamentarzysta, nie są one jednoznaczne jakby chcieli zamawiający.

"Konkluzje oparte są wyłącznie o przekonania autorów, bez przywołania jakichkolwiek argumentów na ich poparcie. Miażdżąca większość treści opinii dotyczy w zasadzie opisu tego jak szeroki jest ten immunitet. Nie da się oprzeć wrażeniu, że pisane były pod z góry założoną tezę, taką jaką założył sobie minister Myrcha" – napisał.

Ustalenia Sebastiana Kalety skomentował m.in. pełnomocnik Marcina Romanowskiego, mec. Bartosz Lewandowski. Zareagowali także politycy Zjednoczonej Prawicy.

