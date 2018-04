Wasserman: Ustalenia prokuratury i podkomisji doprowadzą nas do prawdy o tragedii smoleńskiej

– Badania prokuratury i podkomisji doprowadzą nas w dużej części do odpowiedzi na to co się wydarzyło w Smoleńsku – mówiła w Polskim Radiu 24 Małgorzata Wasserman, córka posła PiS Zbigniewa Wassermanna, który zginął 10 kwietnia 2010.