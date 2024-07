TVP nie pokaże meczów Polaków. "Nie ma takich rozmów"

Serwis Wirtualne Media informował na początku lipca, że Telewizja Polsat nabyła prawa do pokazywania w Polsce piłkarskiej Ligi Europy oraz Ligi Konferencji Europy przez najbliższe trzy sezony: 2024/2025, 2025/2026 oraz 2026/2027. Wcześniej można je było oglądać na platformie Viaplay.

Ważna wiadomość dla kibiców. Nie będzie meczów Polaków w Telewizji Polskiej

To, gdzie będzie można oglądać rozgrywki jest szczególnie ważne dla fanów polskich klubów piłkarskich, które walczą obecnie w eliminacjach do Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy. Chodzi o Legię Warszawa, Wisłę Kraków i Śląsk Wrocław. Ich spotkania mają być transmitowane na głównej antenie Polsatu, w Polsacie Sport, a pozostałe mecze obu rozgrywek także na kanałach premium Polsatu Sport.

Nie zobaczymy ich jednak w Telewizji Polskiej. Serwis Wirtualne Media zwrócił się z zapytaniem do przedstawicieli TVP, czy starają się o pozyskanie sublicencji na mecze polskich zespołów w obu turniejach. Odpowiedź nie pozostawia złudzeń.

– Polsat ma swoje kanały ogólnodostępne, więc nawet nie musi z nikim rozmawiać i nie ma takich rozmów – powiedział Wirtualnemedia.pl Jakub Kwiatkowski, szef TVP Sport.

Warto zauważyć, że poprzednich sezonach TVP dogadała się z Viaplay co do pokazywania spotkań polskich drużyn, które awansowały do faz grupowych Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy.

Co z Ligą Mistrzów? Szef TVP Sport: Nie mam nic do przekazania

Nie wiadomo również, czy w TVP zobaczymy zmagania Jagiellonii Białystok, która, jako mistrz Polski, w tym sezonie weźmie udział w eliminacjach Ligi Mistrzów. Spotkania Jagiellonii pokaże na pewno Canal+ Polska, który ma wykupione prawa na najbliższe trzy sezony LM.

– Z Canal+ pozostajemy w kontakcie, ale na ten moment nie mam nic do przekazania – powiedział w rozmowie z Wirtualnemedia.pl szef TVP Sport.

"W przeszłości publiczny nadawca zawierał z Polsatem, a wcześniej Canal+ Polska umowę sublicencyjną na pokazywanie spotkań Ligi Mistrzów" – przypomina portal.

