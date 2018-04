45 proc. Polaków uważa, że nie wyjaśniono katastrofy smoleńskiej

Badanym zadano pytanie, czy ich zdaniem w pełni wyjaśniono już przyczyny katastrofy smoleńskiej. 45 proc. ankietowanych odparło przecząco. 37 proc. było zdania, że katastrofa została wyjaśniona.

Ankietowanych zapytano również, co ich zdaniem mogło być przyczyną katastrofy. 21 proc. ankietowanych odparło, że mógł to być błąd pilotów oraz błąd kontrolerów w Smoleńsku. Również 21 proc. respondentów twierdzi, że mogło dojść do zamachu. 34 proc. badanych odparło, że nie potrafi wskazać przyczyny. Oprócz tego 9 proc. twierdzi, że zawinili wyłącznie kontrolerzy w Smoleńsku, a 8 proc. ankietowanych uważa, że wina leży wyłącznie po stronie pilotów.

38 proc. ankietowanych uznało ponadto, że rząd PO-PSL zrobił za mało, żeby wyjaśnić katastrofę. 33 proc. respondentów twierdzi, że zrobiono wszystko w tym celu, a 29 proc. odparło, że nie było zainteresowane wyjaśnianiem katastrofy.