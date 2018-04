Ptasia chryja

Olbrzymie ary, dostojne kakadu,zwinne amazonki – te mieniące się kolorami ptaki jak magnes przyciągają ludzi, którzy chcieliby mieć egzotykę na wyciągnięcie ręki. Do ptaków ustawiają się kolejki. Zwłaszcza że to spotkania oko w oko: skrzydlaty zwierz usiądzie na ramieniu czy na głowie, za kilka dodatkowych złotych dorzuconych do biletu można kupić karmę, którą będzie jadł nam z ręki. – Odwiedza nas wiele rodzin z dziećmi, które chcą ciekawie spędzić weekend, a także pasjonaci ptaków, którzy mają o nich ogromną wiedzę, zadają wiele szczegółowych pytań – opowiada Jacek Szmagała, kierownik warszawskiej Papugarni Carmen.