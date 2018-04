Pawłowicz do dziennikarza TVN24: Zjeżdżaj, człowieku! Oszczerco, kłamco

Do ostrej wymiany zdań doszło podczas wczorajszego posiedzenia sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka pomiędzy posłanką Prawa i Sprawiedliwości Krystyną Pawłowicz a posłanką Nowoczesnej Kamilą Gasiuk-Pihowicz. Posłanka Nowoczesnej złożyła wniosek o odroczenie posiedzenia komisji do czasu zakończenia negocjacji między polskim rząd em a Komisją Europejską. Jak argumentowała, powaga sytuacji, poważne traktowanie Polek i Polaków wymaga, by rząd negocjacje te prowadzili z całą uwagą, a nie prowadził "ciuciubabkę, że tu jedna ustawa, a tam inna ustawa".

Na słowa te zareagowała Krystyna Pawłowicz. – Mam apel do tej części sali lewej, żeby opanowała chamstwo lewackie swojej przedstawicielki, która bez obrażania kogokolwiek nie potrafi po prostu mordy swojej otworzyć – powiedziała posłanka.

O wypowiedź tę posłankę PiS chciał zapytać reporter TVN 24 Radomir Wit. – Pani poseł, używanie takiego słowa jak „mordy”… – zaczął dziennikarz, jednak szybko okazało się, że Krystyna Pawłowicz nie ma ochoty na rozmowę. Odpychając mikrofon, przerwała dziennikarzowi słowami: "Zjeżdżaj, człowieku tam!". Reporter nie dawał za wygraną. – Pani poseł, dlaczego pani się tak wyraża? Dlaczego pani w ten sposób mówi? – dopytywał Wit, na co usłyszał taką odpowiedź: "Proszę pana: oszczerco, kłamco, TVN-ie bezczelny".