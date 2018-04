Jakubiak: Część moich rodaków nie wie co to znaczy "nie sr..j we własne gniazdo"

Niedługo przed odsłonięciem pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej w internecie pojawiły się głosy, że inspiracją dla twórcy monumentu była okładka płyty Beyond the Bridge. Poseł Platformy Obywatelskiej wprost wysuwał oskarżenia o plagiat. "Pomnik smoleński, który jutro otwierać będą najważniejsze osoby w państwie to plagiat okładki hardrockowego zespołu. Wstyd i smutek" – napisał Krzysztof Brejza na Twitterze.

Z kolei Roman Giertych, były wicepremier, a obecnie adwokat, wskazał na przepisy dotyczące praw autorskich i możliwość popełnienia przestępstwa. "Tej samej karze podlegają Ci, którzy taki pomnik, bez podania autora oryginalnego dzieła, odsłaniają" – stwierdził mecenas.

Oświadczenie w tej sprawie wydali muzycy zespołu. "Bawcie się dobrze przy naszej muzyce i powstrzymajcie od oskarżeń o plagiat" – napisali.

Czytaj także:

Zespół Beyond the Bridge zabrał głos ws. pomnika smoleńskiego

Zdaniem posła Kukiz'15 muzycy Beyond the Bridge zachowali więcej klasy niż niektórzy polscy politycy. "Część moich rodaków nie wie co to znaczy " nie sr.... j we własne gniazdo" – napisał na Facebooku Marek Jakubiak. Jak dodał, muzycy wiedzą natomiast co oznaczają słowa rozsądek i wyrozumiałość, za co należą im się podziękowania.