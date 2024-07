Zajączkowska-Hernik do von der Leyen: Powinna pani trafić do więzienia

– Czas by ktoś powiedział Pani to, co myśli o Pani zdecydowana większość Europejczyków. Wybranie Pani na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej było ogromnym błędem i niektórzy do dzisiaj mają kaca po tej decyzji – powiedziała z mównicy Parlamentu Europejskiego Ewa Zajączkowska-Hernik.

"Twarz Zielonego Ładu"

Zdaniem polityk Konfederacji von der Leyen jest twarzą Zielonego Ładu, który niszczy europejską gospodarkę i rolnictwo. Zajączkowska-Hernik zaznaczyła, że działania szefowej KE prowadzą do tego, że z Europy robi się gospodarczy skansen. – Jest Pani twarzą wszystkich europejskich wariactw, które prowadzą do tego, że my, Europejczycy stajemy się coraz biedniejsi – ocenia przedstawicielka Konfederacji.

Znaczna część wypowiedzi Zajączkowskiej-Hernik dotyczyła paktu migracyjnego. – Jest pani twarzą paktu migracyjnego. Zwracam się do pani jak kobieta do kobiety, jak matka do matki. Jak pani nie wstyd promować coś takiego jak pakt migracyjny, który prowadzi do tego, że miliony kobiet i dzieci czują się zagrożoni na ulicach swoich miast? Odpowiada Pani za każdy gwałt, za każdą napaść spowodowaną napływem nielegalnych imigrantów. To Pani zaprasza ich. Za to, co Pani robi, powinna Pani trafić do więzienia, a nie do Komisji Europejskiej – zakończyła polska polityk.

Z mediów do polityki

Ewa Zajączkowska-Hernik od 2014 roku była związana z partią Janusza Korwin-Mikkego w Radomiu. W latach 2016–2023 pracowała w mediach. Była dziennikarką portalu wSensie.pl oraz w portalu światrolnika.info. Od grudnia 2023 jest rzecznikiem prasowym Konfederacji. W czerwcowych wyborach uzyskała mandat, otrzymując 102 569 głosów. Dołączyła do frakcji Europa Suwerennych Narodów.

W czwartek w Parlamencie Europejskim odbędzie się głosowanie nad kandydaturą Ursuli von der Leyen na przewodniczącą Komisji Europejskiej. Niemiecka polityk wygłosiła przed europosłami przemówienie, w którym przedstawiła swoje propozycje na druga kadencję szefowej KE.

