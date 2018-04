"Współczesna Akcja T4". Zdecydowana odpowiedź Kai Godek na zaproszenie Owsiaka

Owsiak zwrócił się do Kai Godek za pośrednictwem portalu pomponik.pl.– Zapraszam panią na jeden dzień i przeczytanie próśb od rodziców, którzy proszą o pomoc dla swoich dzieci. Dostajemy kilka tysięcy takich próśb z różnymi problemami rodziców, kobiet, które wychowują takie dzieci bez wsparcia państwa – powiedział szef WOŚP, dodając: "Pani Kaju, proszę do nas przyjechać, pochylić się nad tymi prośbami i pomóc nam podjąć decyzję, komu pomóc, a komu nie. Proszę spędzić z nami osiem godzin i tę decyzję nieudzielenia pomocy uwierzytelnić swoim podpisem".

Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mówił o dramacie kobiet, które po urodzeniu dziecka z wadami genetycznymi zostały same, bez pomocy m.in. "wojujących działaczek ruchów pro-life". – To my te dzieci ratujemy, nasz sprzęt zakupiony przez fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To dzięki naszym urządzeniom te dzieci żyją i my się z tego cieszymy – przekonywał Owsiak.

Zaproszenie nie mogło pozostać bez odpowiedzi. Kaja Godek odpowiedziała Owsiakowi za pośrednictwem portalu społecznościowego. "Nie ma niepełnosprawnego dziecka, ale mnie poucza, jak to jest" – zauważyła. Kaja Godek przypomniała, że Owsiak wspiera Czarny Protest, aborcję, ale też eutanazję. "Używa dzieci, których rodzice proszą go o pomoc, do lobbowania za zabijaniem takich dzieci" – oceniła. Kaja Godek zakończyła swój wpis nawiązaniem do Akcji T4, realizowanej przez III Rzeszę, a polegającej na na fizycznej „eliminacji życia niewartego życia”.