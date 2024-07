Delikatny spadek cen paliw? Do obiecanych 5,19 zł jeszcze daleka droga

Ostatnie ruchy cen na stacjach są odzwierciedleniem spadków cen na rynku hurtowym jeszcze z ubiegłego tygodnia, a do tego dokładają się obniżki z bieżącego tygodnia. Dlatego spadki cen paliw na stacjach mogą być kontynuowane w skali do 5 groszy na litrze także w kolejnym tygodniu, wynika z komentarza rynkowego analityków BM Reflex.

Poniżej komentarz rynkowy BM Reflex:

Średnie ceny paliw na stacjach na dzień 18 lipca wyniosły odpowiednio dla: benzyny bezołowiowej 95 6,44 zł/l, bezołowiowej 98 7,2 zł/l, oleju napędowego 6,46 zł/l i autogazu 2,68 zł/l. Średnio ceny benzyn i oleju napędowego spadły o 2 grosze na litrze, a LPG taniał średnio o 1 gr/l.

Ostatnie ruchy cen na stacjach są odzwierciedleniem spadków cen na rynku hurtowym jeszcze z ubiegłego tygodnia, a do tego dokładają się obniżki z bieżącego tygodnia. Dlatego spadki cen paliw na stacjach mogą być kontynuowane w skali do 5 groszy na litrze także w kolejnym tygodniu.

Średnie ceny benzyny Pb95 i diesla mogą zbliżyć się w przyszłym tygodniu do poziomu 6,4 zł/l, benzyny Pb98 do poziomu 7,17 zł/l, a autogazu pozostaną na stabilnym poziomie.

LPG w tym tygodniu staniał do poziomu 2,68 zł/l, czyli do poziomu sprzed wybuchu wojny w Ukrainie, ale ten niski poziom cen autogazu w 2022 roku nie wynikał z uwarunkowań rynkowych, ale był możliwy dzięki decyzji o obniżeniu stawki podatku VAT z 23 do 8 proc. Taniej za gaz płaciliśmy wówczas tylko przez cztery tygodnie, bo później wybuchła wojna w Ukrainie, a ceny poszybowały powyżej 3,5 zł/l.

Przypomnijmy, że w czerwcu 2022 r. przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk mówił, że "gdyby był premierem, to rachunki za prąd i za gaz mogłyby wynosić połowę tego, co wynoszą teraz". Podkreślił, że "dziś benzyna byłaby po 5,19 zł". Stwierdzenie to zostało później przez niego powtórzone.

Aktualny poziom cen paliw w krajowych rafineriach:

Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 19-07-2024 w Orlenie: Eurosuper 95 – 4 979 zł/1000l (spadek o 25 zł/1000l w porównaniu do cen z 12-07-2024), Superplus 98 – 5 516 zł/1000l (spadek o 57 zł/1000l), olej napędowy – 4 982 zł/1000 l (spadek o 57 zł/1000l), olej napędowy grzewczy – 4 049 zł/1000 l (spadek o 57 zł/1000l).

Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 19-07-2024 w Aramco: Eurosuper 95 – 4 976 zł/1000l (spadek o 26 zł/1000l w porównaniu do cen z 12-07-2024), Superplus 98 – 5 515 zł/1000l (spadek o 57 zł/1000l), olej napędowy – 4 981 zł/1000 l (spadek o 55 zł/1000l), olej napędowy do celów opałowych – 4 048 zł/1000 l (spadek o 56 zł/1000l).

Ropa naftowa

W piątek rano ceny wrześniowej serii kontraktów na ropę Brent utrzymują się w rejonie 84,7 USD/bbl i jest to poziom zbliżony do ubiegłotygodniowego.

JP Morgan dostrzega ryzyko wzrostu cen ropy WTI do poziomu 100 USD/bbl ze względu na malejącą skłonność do zwiększania produkcji ropy naftowej

Tymczasem eksport rosyjskiej ropy naftowej drogą morską spadł w pierwszych dwóch tygodniach lipca do średniego poziomu 2,9 mln bbl/d i był najniższy od grudnia 2022 roku. W pierwszej połowie roku średni poziom eksportu rosyjskiej ropy naftowej drogą morską kształtował się na poziomie 3,7 mln bbl/d. Największymi odbiorcami rosyjskiej ropy naftowej pozostają Indie, Chiny i Turcja. Na kraje te przypada obecnie około 94% całkowitego rosyjskiego eksportu ropy naftowej drogą morską. W czerwcu Rosja obniżyła produkcję ropy o 140 tys. bbl/d do 9,1 mln bbl/d ale jest to nadal powyżej ustalonego w ramach porozumienia OPEC+ limitu 8,98 mln bbl/d. Średnia cena rosyjskiej ropy naftowej Urals FOB Rotterdam w I połowie tego roku ukształtowała się na poziomie 70 USD/bbl i była o około 14 USD/bbl niższa od ropy Brent.

Czytaj też:

Skok na rynku paliw. Ceny ropy rosną po zamachu na Trumpa