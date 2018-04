Anna Anders: Mam 67 lat. Nie będę leciała klasą turystyczną

"Anna Maria Anders jest pełnomocnikiem premiera ds. dialogu międzynarodowego, ale praktycznie nie zabiera głosu na ten temat. Jest także senatorem z Podlasia, ale zarówno w okręgu wyborczym, jak i w Senacie trudno ją spotkać. To gdzie najczęściej jest pani minister? Odpowiedź jest prosta: za granicą. Po co? Nie wiadomo" – donosił na początku kwietnia "Fakt". Tabloid opublikował informację Kancelarii Prezesa Rady Ministrów według której służbowe podróże Anny Anders kosztowały 611 625 zł.

W rozmowie z TVN24 Anna Anders odniosła się do zarzutów, m.in. takich że za publiczne pieniądze odbywała w rzeczywistości podróże prywatne. – Ci, którzy mówią, że jadę do Stanów, żeby się zobaczyć z rodziną, to niech spojrzą na mapę Stanów Zjednoczonych – wskazała. Pełnomocnik premiera tłumaczyła, że stan Nevada w którym ostatnio złożyła wizytę jest cztery tysiące kilometrów od jej domu. Anna Anders przekonywała, że jej wizyty w Stanach Zjednoczonych przyczyniły się do polepszenia wizerunku w Stanach Zjednoczonych. Jak dodała, zachwiała go trochę przyjęta w ostatnim czasie nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

Anna Maria Anders zdradziła w rozmowie z reporterką TVN24, że wkrótce wybiera się do Chicago na jubileusz szkoły imienia jej ojca, generała Władysława Andersa. Zaznaczyła przy tym, że koszty tej podróży pokryje sama, ponieważ Kancelaria Premiera odmówiła jej sfinansowania.

W rozmowie o swoich podróżach Anna Anders zwróciła uwagę także na komfort podróży, którego potrzebuje w związku ze swoim wiekiem. – Ja uważam, że wyglądam bardzo dobrze na swój wiek, ale mam swój wiek. Tak że ja nie będę leciała klasą turystyczną, economy class, tam i z powrotem, jak ja mam wracać do Senatu – oświadczyła.