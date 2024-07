Tak kibice Legii "witają uchodźców". O tej oprawie na pewno będzie głośno

Kibice Legii Warszawa niejednokrotnie dawali w przeszłości znać, jakie jest ich zdanie w sprawie głośnych tematów politycznych, społecznych czy historycznych. W sobotni wieczór nie było inaczej. Przed meczem z Zagłębiem Lubin inaugurującym nowy sezon Ekstraklasy zaprezentowali oprawę, która odnosi się do problemu napływu do Polski migrantów.

Kibice Legii znów nie zawiedli. Oprawa przed meczem z Zagłębiem Lubin

"Refugees welcome" (Witamy uchodźców, Uchodźcy mile widziani – tłum. ang.) – można było przeczytać na oprawie legionistów. Zdawałoby się entuzjastyczny i przyjazny napis to jednak tylko pozór. Kiedy bowiem spojrzymy na całość, zobaczymy kto wita migrantów. Są to trzy osoby: dwóch mężczyzn, z których pierwszy trzyma w ręku kij bejsbolowy, a drugi młotek oraz młoda dziewczyna z długim blond warkoczem i krzyżykiem na szyi, która na trzymanym w ręku talerzu ma łeb świni.

facebook

Przypomnijmy, że Refugees Welcome to także inicjatywa, która powstała w 2014 roku w Niemczech. Jej celem było udzielenie pomocy uchodźcom przybyłym wówczas do Europy.

Kibice Legii już wcześniej odnosili się do problemu masowej i niekontrolowanej migracji, m.in. w październiku ubiegłego roku, kiedy na trybunach można było zobaczyć napis: "Nie chcemy tu Berlina, Lampedusy, Francji – dla migrantów zero tolerancji!".

W obronie krzyża

Całkiem niedawno legioniści wywiesili baner uderzający w prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. "Trzaskowski łapy precz od krzyża" – można było przeczytać na transparencie, który zawisł na stadionie stołecznego klubu. Chodziło o rozporządzenie Trzaskowskiego wprowadzające zakaz wieszania krzyży w budynkach warszawskich urzędów, ale także zabraniające pracownikom urzędów eksponowania symboli religijnych na swoich biurkach.

Czytaj też:

Migranci pozwali Straż Graniczną i wygraliCzytaj też:

"Ostatnie Pokolenie" atakuje rząd Tuska. "Okazują nam pogardę"Czytaj też:

"Mamy na to dowody". Niepokojące słowa wiceszefa MSWiA o sytuacji na granicy