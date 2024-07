Awantura na antenie TVN24. "Oj, ostrożnie. Naruszenie dóbr osobistych"

W niedzielę w TVN24 politycy komentowali sprawę Marcina Romanowskiego. Przypomnijmy, że we wtorek późnym wieczorem sąd odrzucił wniosek o zastosowanie wobec byłego wiceministra sprawiedliwości tymczasowego aresztu. Powodem takiej decyzji był chroniący posła Suwerennej Polski immunitet wynikający z członkostwa w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy.

Prokuratura wnioskowała o trzymiesięczny areszt dla Marcina Romanowskiego. Po wyjściu na wolność parlamentarzysta zapowiedział złożenie do prokuratury wniosków o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara, wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchę oraz prawników, którzy na zlecenie drugiego z wymienionych przygotowali opinie dot. jego immunitetu.

"Naruszenie dóbr osobistych". Spięcie na antenie TVN24

– Klasyka gatunku. Zwykli przestępcy chowają się za lipnym alibi... – powiedziała w programie "Kawa na Ławę" Marta Wcisło z Koalicji Obywatelskiej. – Oj ostrożnie, ostrożnie. Naruszenie dóbr osobistych – skomentował poseł PiS Marcin Horała. – A cwani chowają się za immunitetami. Jeśli Romanowski nie ma nic do ukrycia, to niech stanie w prawdzie, zrzeknie się immunitetu i wyjaśni sprawę, skoro jest niewinny. Dlaczego tego nie zrobi, dlaczego nie zrzeknie się immunitetu? Dlaczego taka szopka, skoro jest niewinny? Pytam – kontynuowała Wcisło. – To dobre pytanie. Dlaczego taka szopka? Dlaczego kogoś, kto sam przychodzi do prokuratury, wzywa się dwa dni potem? – odparł Horała. Po tych słowach prowadzący program Radomir Wit musiał uspokajać resztę gości, którzy zaczęli krzyczeć.

– 45 minut już o tym rozmawiamy, a temat można zamknąć jednym zdaniem, że są dwie wiadomości – dobra i zła. Zła, że rządzą Polską gangsterzy, a dobra, że to jest Gang Olsena, który sobie nie radzi nawet w tym procederze – stwierdził Marcin Horała. – Czyli broni pan Romanowskiego, broni pan malwersacji? Broni pan?! – krzyczała Marta Wcisło. – Chcę przejść do ważnych spraw, 45 minut rozmawiamy o tym samym – odparł poseł PiS.

