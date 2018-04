Duda: Spotkamy się na Marszu Żywych, aby dać świadectwo pamięci o zagładzie narodu żydowskiego

Prezydenci Andrzej Duda i Reuven Rivlin wraz z tysiącami młodych Żydów i Polaków biorą dzisiaj udział w Marszu Żywych na terenie Byłego Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

Świadectwo pamięci o zagładzie narodu żydowskiego

– Jest dla mnie wielkim zaszczytem, że spotykamy się dziś tutaj, w Polsce, ale zarazem w mieście, które widziało straszliwą tragedię narodu żydowskiego, w którym nazistowscy Niemcy stworzyli obóz zagłady, Auschwitz-Birkenau – mówił Andrzej Duda podczas konferencji prasowej.

– Spotykamy się na Marszu Żywych po to, żeby dać świadectwo, świadectwo pamięci o zagładzie narodu żydowskiego, ale zarazem aby po raz 30. powiedzieć światu stąd właśnie, z tego miejsca, gdzie doszło do tej straszliwej tragedii, powiedzieć: nigdy więcej. Powiedzieć czy wręcz krzyknąć: popatrzcie, do czego może prowadzić antysemityzm, ksenofobia, rasizm – mówił dalej prezydent. – Powiedzieć, że ludzie zawsze są winni sobie nawzajem szacunek, że nigdy więcej nie wolno do takiej sytuacji dopuścić – dodał polityk.

Bronić prawdy historycznej

Duda podziękował też prezydentowi Izraela, za przyjazd do Polski. – Dla mnie jako człowieka, polskiego prezydenta to niezwykle ważne, bo to jedno z najtragiczniejszych zdarzeń, jakie miały miejsce w historii Polski, która liczy sobie 1052 lata od chrztu Polski, gdzie przez prawie 1000 lat żyły obok siebie dwa narody – polski i żydowski, gdzie tak wielu Żydów było obywatelami RP, przez te stulecia oddało życie za Polskę i za polskość, za to, żeby Polska mogła być, żeby sto lat temu mogła odzyskać niepodległość, żeby mogła ją utrzymać – tłumaczył prezydent.

Duda odniósł się też do sporu polsko-izraelskiego dotyczącego nowelizacji ustawy o IPN. – Chcę w obecności prezydenta jeszcze raz z całą mocą powiedzieć: nigdy nie było intencją polskich parlamentarzystów, polityków stworzenie takiej regulacji, która powodowałaby zablokowanie tego świadectwa (o zbrodni na narodzie żydowskim – red.). Wręcz przeciwnie. Chcieliśmy bronić prawdy historycznej i ja jako polski prezydent chcę tej prawdy historycznej bronić z całą mocą, także w tych elementach, w których jest ona trudna – podkreślił polski prezydent zwracając się do Reuvena Rivlina.