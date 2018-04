Episkopat: Głos obywateli nie został dotąd wystarczająco usłyszany

W komunikacie rzecznika Konferencji Episkopatu Polski ws. ochrony prawa do życia bez względu na stan zdrowia podkreślono, że współczesna nauka i technologia pozwalają obserwować rozwój dziecka w łonie matki już od pierwszych dni i tygodni jego życia. Ks. Rytel-Andrianik wskazuje także, że bezdyskusyjnym jest fakt, że życie osoby ludzkiej rozpoczyna się w momencie poczęcia. "A zatem społeczeństwo, które respektuje wiedzę naukową i korzysta z postępu medycyny, winno gwarantować prawo do życia każdemu człowiekowi bez względu na stan zdrowia, od poczęcia do naturalnej śmierci" – stwierdza.

Rzecznik KEP przywołał fragment z adhortacji apostolskiej, w której Papież Franciszek napisał: „Jasna, stanowcza i żarliwa musi być na przykład obrona istoty niewinnej, jeszcze nie narodzonej, ponieważ stawką jest w tym wypadku godność życia ludzkiego, zawsze świętego, czego wymaga miłość do każdej osoby, niezależnie od etapu jej rozwoju”.

"Księża biskupi wyrazili uznanie dla ponad 830 tys. obywateli, którzy opowiedzieli się za zwiększeniem prawnej gwarancji ochrony życia w Polsce, a jednocześnie ubolewają, że głos obywateli nie został dotąd wystarczająco usłyszany, o czym świadczy wczorajsze głosowanie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, w wyniku którego nie wprowadzono do porządku obrad punktu zakładającego rozpatrzenie obywatelskiego projektu ws. ochrony życia. Nie ustawajmy więc w modlitwie o ochronę prawa do życia każdej osoby ludzkiej" – czytamy w komunikacie.