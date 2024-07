PiS składa projekt ustawy. Celem obniżenie cen benzyny

Na konferencji prasowej jako pierwszy głos zabrał przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak, przypominając, że jesienią 2023 r. Donald Tusk obiecywał benzynę za 5,19 jeśli zostanie premierem.

Polityk przekazał, że projekt PiS dotyczy obniżenia opodatkowania w celu obniżenia cen benzyny. Zaznaczył, że jest to projekt przygotowany na czas wakacji. – Jest to projekt, który idzie w tym kierunku, aby odciążyć gospodarstwa domowe od podwyżek cen energii, podwyżek cen gazu czy podwyżek cen żywności – podkreślił.

Konkretnie chodzi o zmianę ustawy o podatku od towarów i usług i zmianę innych ustaw, która ma spowodować zmniejszenie ceny litra benzyny o około złotówkę.

PiS proponuje obniżkę VAT i akcyzy na paliwo

– Dzięki wprowadzeniu tej ustawy, dzięki jej wejściu w życie, ceny benzyny spadłyby o ok. 90 groszy, byłyby niższe o ok. złotówkę. Na czym ta ustawa polega? Ona obniża VAT na paliwa do 8 proc., ona obniża akcyzę na paliwa i znosi podatek od sprzedaży detalicznej paliw, to są trzy stosunkowo proste narzędzia […] które od razu, z dniem 1 sierpnia spowodują obniżenie cen benzyny – powiedział Krzysztof Szczuki.

Poseł PiS oznajmił, że jeżeli marszałek Sejmu Szymon Hołownia wprowadzi tę ustawę na posiedzenie Sejmu, które zaczyna się jutro, a Sejm na tym posiedzeniu tę ustawę uchwali i jeżeli Senat jeszcze w lipcu, a ma taką możliwość, tę ustawę przyjmie, to cena benzyny zostanie obniżona.

Kuźmiuk: Projekty ustaw są mrożone w Sejmie

Poseł Zbigniew Kuźmiuk wskazał, że projekt stanowi element szerszej propozycji partii w zakresie zmniejszenia obciążeń finansowych rządu wobec Polaków.

– Ten projekt ustawy jest takim dopełnieniem innych dwóch projektów, jak zerowa stawku VAT-u na żywność, a także mrożenie cen, przynajmniej do końca roku, na nośniki energii. Takie właśnie projekty złożyliśmy, one są po pierwszym czytaniu. Niestety zostały zamrożone, ale w komisjach sejmowych, więc ta praktyka mrożenia na poziomie Marszałka Sejmu przeniosła się teraz na komisje sejmowe. Chodzi nam o to, aby zapobiec gwałtownemu wzrostowi inflacji, ale generalnie ma ten projekt ustawy służyć temu, aby poprawić los polskich rodzin, a także przedsiębiorców, którzy bardzo wyraźnie odczuwają wzrost cen nośników energii w tym także paliw. Obniżenie cen benzyny jest jak najbardziej możliwe – powiedział parlamentarzysta.

twitterCzytaj też:

Będą skokowe podwyżki jednego z podatków. Ekspert: Nie tak się umawialiśmyCzytaj też:

Kuźmiuk: Zamrażarka sejmowa działa i jest pełna