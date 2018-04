Tyszka: PiS oszukał wyborców. Uderza podatkami w najbiedniejszych

– Chciałbym obniżki VAT-u. PiS obiecał powrót do dawnej stawki, a utrzymuje stawkę podwyższoną, a to uderza w najbiedniejszych – mówił Tyszka w audycji Piotra Goćka w radiowej Trójce. Polityk podkreślił, że w debacie publicznej należy się w pierwszej kolejności skupiać na tym, jak państwo polskie powinno być urządzone w przyszłości. Wicemarszałek Sejmu stwierdził, że Kukiz'15 podchodzi do problemów państwa w sposób systemowy.

Tyszka stwierdził, że w obecnym systemie poseł nie jest reprezentantem narodu tylko szefa partii. Polityk Kukiz'15 stwierdził, że to jest znak rozpoznawczy "partiokracji".

Zdaniem wicemarszałka Sejmu, Jarosław Kaczyński zgłaszając postulat obniżenia pensji "zaczął mówić Pawłem Kukizem", stwierdzając, że projekt obniżenia wynagrodzeń leży od miesięcy w Sejmie, ale był wstrzymywany przez PiS. Jego zdaniem ta sprawa pokazuje hipokryzję partii rządzącej.

