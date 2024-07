Akt wandalizmu w knajpie Wojewódzkiego. Pokłosie skandalicznego wywiadu?

W podcaście "WojewódzkiKędzierski" gościł niedawno Wojciech Szczęsny. Oburzenie wywołały pytania, które bramkarz naszej reprezentacji otrzymywał od Kuby Wojewódzkiego. Dziennikarz, nie kryjąc swoich preferencji politycznych, próbował za wszelką cenę wymusić od sportowca polityczne deklaracje. Z góry przyjął też, że powinny być one uderzające w poprzednią władzę i instytucje z nią powiązane.

Wojciech Szczęsny pokazał jednak klasę i nie opowiedział się po żadnej ze stron politycznego sporu. Mało tego, zasugerował Wojewódzkiemu, że jego spojrzenie na świat nie jest jedynie słusznym, a każdy ma prawo do własnych poglądów. Piłkarz nie chciał, wbrew oczekiwaniom prowadzącego, obrażać prezydenta, PiS-u i Orlenu, zapewnił również, że nigdy nie był poddawany żadnym politycznym naciskom ze strony poprzedniej władzy. Wywiad odbił się szerokim echem w sieci. Stał się też tematem jednego z programów prowadzonych na Kanale Zero przez Krzysztofa Stanowskiego.

W niedzielę w mediach społecznościowych Kuby Wojewódzkiego pojawił się zaskakujący wpis.

Zdewastowano obraz w restauracji Wojewódzkiego. To reakcja na skandaliczny wywiad ze Szczęsnym?

Dziennikarz zamieścił zdjęcie oblanego białą farbą obrazu, który wisi w jednej z jego restauracji.

"Wszyscy czasami bywamy idiotami ale niektórzy traktują to jako sposób na życie. Dyskusja na temat wywiadu z Wojtkiem Szczęsnym weszła na kolejny poziom. Gratulacje. Naszych urodzin w przyszłym tygodniu Nie Odwołujemy" – napisał, sugerując, że akt wandalizmu był odpowiedzią na jego rozmowę z bramkarzem reprezentacji Polski.

Obraz Wojewódzkiego zdewastowany. "Nie jesteś dziennikarzem tylko agitatorem politycznym"

Pod postem pojawiła się lawina komentarzy, jednak nie dotyczyły one zdarzenia, o którym poinformował dziennikarz. Osoby o różnych poglądach chwaliły reakcję Szczęsnego i krytykowały Wojewódzkiego za poprowadzenie rozmowy w taki sposób.

"Ciekawy wywiad, ale nie bądź stronniczy bo bardzo to razi w oczy, Wojtek klasa, bardzo inteligenty i prostolinijny"; "Słaby wywiad, bo pokazujesz, że kochasz PO, które jest większym obciachem od PiS"; "Nie jesteś dziennikarzem tylko agitatorem politycznym i to jeszcze tej najbardziej antypolskiej opcji"; "Ale faktycznie słabo ci ten wywiad wyszedł. No i lekki konflikt interesów jest...ty reklamujesz Circle K a czepiasz się o Orlen. To też ludzi kłuje w oczy"; "Nie znam drugiego tak zagorzałego fana Platformy i Tuska jak Ty. Żenujący wywiad"; "Niech celebryci trzymają się z dala od mówienia ludziom co mają myśleć"; "Takie osoby jak Szczęsny to oddech dla ludzi którzy mają dość fanatyków z każdej strony. Brawo Wojtek" – pisali internauci.

