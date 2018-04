Kornel Morawiecki: Syn ma dużą rezerwę do działań komisji smoleńskiej

Morawiecki w wywiadzie udzielonym "Gazecie Wyborczej" stwierdził, że jego zdaniem 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem nie doszło do żadnego zamachy, tylko do tragicznej katastrofy. – Przez tych 8 lat, czy 7 lat, jak Antoni prowadzi tę komisję, on mnie nie przekonał do swoich wariantów katastrofy smoleńskiej – mówi.

Morawiecki podkreślił, że nie dopuszcza nawet możliwości, że na pokładzie prezydenckiego samolotu mogło dojść do wybuchu. Jego zdaniem teorie, zgodnie z którymi prezydent Kaczyński zginął w wyniku zamachu, "nie wydają się sensowne".

