"Dość tych bolszewickich metod!". Opozycja zapowiada wniosek o odwołanie Kuchcińskiego

Podczas wspólnej konferencji prasowej, złożenie wniosku zapowiedzieli Sławomir Neumann (PO), Kamila Gasiuk-Pihowicz (Nowoczesna) oraz Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL).

Ich zdaniem, Marek Kuchciński stosuje "bolszewickie metody" i "dewastuje państwo". Wniosek opozycji to bezpośrednie następstwo decyzji marszałka, który w czwartek zadecydował o przeprowadzeniu głosowania ws. pakietu ustaw sądowych z pominięciem etapu zadawania pytań.

– Mieliśmy do czynienia z procedowaniem Sejmu, które było absolutnie nie do zaakceptowania. Prace sejmowe zostały tak naprawdę sprowadzone do "Sejmu niemego", posłowie nie mogli zadawać pytań i to podczas bardzo ważnej debaty, dotyczącej trzech ustaw ustrojowych: o Sądzie Najwyższym, ustawy o ustroju sądów powszechnych i ustawy o TK – oceniła Gasiuk-Pihowicz.