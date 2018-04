Petru i Gasiuk-Pihowicz bez immunitetów

Były lider Nowoczesnej nazwał sekretarza stanu w Kancelarii Premiera Macieja Wąsika i koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego "przestępcami". Wąsik skierował przeciwko Petru prywatny akt oskarżenia. Sąd nie mógł prowadzić procesu wobec posła bez uchylenia mu immunitetu. Teraz będzie to już możliwe.

Decyzję Sejmu Petru skrytykował na Twitterze.



Sprawa Kamili Gasiuk-Pihowicz dotyczy natomiast jednego z jej sejmowych wystąpień, w którym stwierdziła: – Ja bym chciała przypomnieć Państwu kilka faktów. Dawid Jackiewicz – były minister skarbu w obecnym rządzie Beaty Szydło, w czasie poprzednich rządów PiS w 2006 r. brał udział w awanturze, która doprowadziła do śmierci bezdomnego człowieka. Polityk PiS wdał się w szarpaninę, popchnął go. Głowa tego bezdomnego człowieka roztrzaskała się o beton. A potem co zrobiła prokuratura Ziobry? Umorzyła sprawę partyjnego kolegi. Mimo że po awanturze z nim zginął człowiek.