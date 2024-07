Wjazd do Polski z Białorusi. Nowe zasady dla samochodów osobowych

Unijne rozporządzenie (nr 2024/1865) wprowadziło od 1 lipca 2024 r. zakaz przywozu lub przekazywania do UE, bezpośrednio lub pośrednio, towarów, które pozwalają Białorusi na zróżnicowanie źródeł jej przychodów, a tym samym umożliwiają jej udział w agresji Rosji wobec Ukrainy – informuje Ministerstwo Finansów.

Artykuł 1a tego rozporządzenia dotyczy również samochodów osobowych zarejestrowanych na terytorium Białorusi. Właściwe organy mogą jednak zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na wjazd pojazdów osobowych nieprzeznaczonych do sprzedaży i będących własnością m. in. obywatela Białorusi posiadającego ważną wizę lub ważne zezwolenie na pobyt umożliwiające wjazd do Unii Europejskiej, wjeżdżającego do UE pojazdem służącym mu wyłącznie do użytku osobistego (ust. 5b).



Wjazd z Białorusi do Polski samochodem. Warunki przekroczenia granicy

W przypadku samochodów zarejestrowanych na Białorusi, które są własnością osób fizycznych i są wykorzystywane tylko jako środek transportu, dopuszcza się możliwość wjazdu na teren Polski samochodów, którymi kieruje właściciel pojazdu, lub w którym przebywa właściciel pojazdu, pod warunkiem, że samochody te nie są wykorzystywane do przewozu towarów w celach handlowych lub w inny sposób wykorzystywane do celów naruszających wprowadzone ograniczenia.



Rozporządzenie rozszerzyło zakres istniejących już sankcji oraz poszerzyło katalog podmiotów, do których należy stosować znowelizowane przepisy. Adresatami norm zakazowych w przywozie i wywozie są nie tylko przedsiębiorcy, ale również osoby fizyczne przemieszczające towary nabywane w sprzedaży detalicznej.

Jak podaje MF, wykaz nowych towarów objętych sankcjami opublikowano w załącznikach do rozporządzenia.



Czytaj też:

Granica z Białorusią. Rosyjskie media cytują słowa Sikorskiego