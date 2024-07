Dziennikarz "Magazynu Anity Gargas" skazany. Szokujący wyrok

Od czasu grudniowych zmian w TVP, na antenie stacji nie pojawia się "Magazyn śledczy Anity Gargas". W styczniu, w mediach społecznościowych programu pojawiała się informacja o jego powrocie w nowej odsłonie na platformie YouTube. Program zyskał nowe logo, a także ma nieco zmienioną nazwę. Ukazuje się jako "Magazyn Anity Gargas". Kanał youtube'owy formatu ma obecnie ponad 87 tys. subskrybentów.

Dziennikarz Magazynu Anity Gargas skazany. "Skandaliczny wyrok"

Teraz w mediach społecznościowych "Magazynu Anity Gargas" pojawiła się zaskakująca informacja o skazaniu dziennikarza programu Mateusza Teski. Usłyszał on wyrok za zniesławienie sędzi w stanie spoczynku w pytaniach skierowanych do rzecznika prasowego zatrudniającej ją instytucji.

Dziennikarz, decyzją Sądu Rejonowego w Płocku, musi odbyć karę dwóch miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 godzin miesięcznie. Ma również przeprosić sędzię, która skierowała wobec niego prywatny akt oskarżenia, oraz zwrócić koszty procesu.

Mateusz Teska Usłyszał wyrok. Zaskakujący powód

"Skandaliczny wyrok na dziennikarza Magazynu Anity Gargas! Skazany na 2 miesiące ograniczenia wolności za wysłanie do rzecznika maila z pytaniami!" – czytamy na profilu programu na X.

"Skazano go tylko dlatego, że skierował pytania za pośrednictwem rzecznika prasowego do władz jednej z instytucji! Pytania dotyczyły pewnej sędzi w stanie spoczynku. I to właśnie ta sędzia wytoczyła dziennikarzowi proces karny z art. 212 kk." – opisano w specjalnym oświadczeniu, pod którym podpisała się Anita Gargas i pozostali członkowie ekipy "Magazynu".

"Wyrażamy głębokie zaniepokojenie skazaniem naszego kolegi za wykonywanie zawodowych obowiązków. Pozyskiwanie informacji z wielu źródeł to fundamentalny element wolności prasy i prawa do informacji. Dziennikarstwo jest bowiem filarem demokratycznego społeczeństwa, gwarantującym obywatelom dostęp do prawdziwych i rzetelnych informacji" – podkreślono w komunikacie.

twitter

Treści pytań zadanych sędzi przez Mateusza Teskę ani nazwy instytucji, z którą jest związana, nie ujawniono. Jak czytamy w wyjaśnieniu, ma to związek z tym, że proces toczy się w trybie niejawnym.

twitter

Gargas: Skazanie za wykonywanie obowiązków

Wyrok jest nieprawomocny i już zapowiedziano apelację. W oświadczeniu "Magazynu Anity Gargas" pojawiła się prośba do widzów o wsparcie finansowe na potrzeby sądowej batalii.

"Wolność prasy jest zagwarantowana nie tylko przez Konstytucję, ale i międzynarodowe konwencje, takie jak Europejska Konwencja Praw Człowieka. Powinniśmy wspólnie dążyć do jej ochrony. Chcemy walczyć dalej i zebrać pieniądze na apelację. Nie możemy się zgodzić z tym, by pozyskiwanie informacji przy pomocy rzecznika prasowego było karalne!" – podkreślono.

Celem zbiórki utworzonej na portalu Zrzutka.pl jest pozyskanie 19 tys. zł.

Czytaj też:

Prof. Bralczyk z własnym programem w TVP? Odrzucił ofertę StanowskiegoCzytaj też:

Znany dziennikarz znika z audycji Polskiego Radia. "Musiałem wybrać"